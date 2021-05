Berlin: Großbritannien wieder Corona-Risikogebiet

Die deutsche Regierung plant Insidern zufolge, Großbritannien wieder als Corona-Risikogebiet einstufen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus mehreren Quellen in Regierungskreisen erfuhr, ist der Grund die vermehrt in Großbritannien festgestellte Virusvariante B.1617 aus Indien. Eine finale Entscheidung könnte noch am Freitag fallen, hieß es in Berlin.