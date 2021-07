Wegen Streit mit Nachbarn zwei Brände gelegt

Verdächtige sitzt nun in Haft

Rasch war klar, dass es sich um Brandstiftung handelt. Nun scheinen die Taten geklärt zu sein. Eine 56-Jährige soll beide Feuer gelegt haben. Streit in der Nachbarschaft und Jahrzehnte zurückliegende familiäre Probleme gab die Beschuldigte bei der Vernehmung als Motiv für ihr Handeln an. Die Frau wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.