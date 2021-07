Unwetter in NÖ: Katastrophenstatus aufgehoben

Die Folge der Unwetter waren tagelange Einsätze der Helfer, die in mühevoller Kleinarbeit an der Schadensbehebung werkten. Sowohl in Schrattenberg als auch in Allentsteig waren zahlreiche Katastrophenhilfskräfte der Feuerwehr an Ort und Stelle. Unterstützung gab es auch seitens des Bundesheeres. Erschwert wurden die Einsätze immer wieder durch die Hitze.