Unwetter-Katastrophe: Reparatur von Dächern läuft

Nach den Unwettern der vergangenen Tage hat auch die neue Woche in Schrattenberg bei Poysdorf und Allentsteig (Niederösterreich) mit Arbeiten auf den vom Hagel zerstörten Dächern begonnen. Im Weinviertler Ort ging der Katastrophen-Hilfseinsatz der Feuerwehr weiter. Mehrere KHD-Einheiten aus dem Bezirk Gänserndorf trafen in den Morgenstunden ein und begannen rasch mit diversen Tätigkeiten an den in Mitleidenschaft gezogenen Gebäuden.