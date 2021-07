Klettersteig Workshops und Kurse

Am Samstag, den 4. September heißt es für alle Klettersteigfans und solche, die es werden wollen: Auf nach Innsbruck! An der Nordkette Innsbruck am Standort des Hotels Seegrube und Hafelekar können Einsteiger und Profis, Einzelsportler und Familien einen ganzen Tag lang am und im Klettersteig testen, lernen und Spaß haben. In vier kostenlosen Workshops geht es direkt gemeinsam unter fachmännischer Führung in die Klettersteige vor Ort an der Nordkette oberhalb Innsbrucks, Tirol.