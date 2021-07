Ausreißerinnen erfanden wegen Zeugnis Entführung

Das Duo hatte schon das ganze Jahr daheim „Brösel“ mit den Eltern, weil die Noten schlecht sind. Vor einem Monat schmiedeten die Mädchen dann den Plan, den sie am Donnerstag umsetzten. In der Früh setzten sie sich in Amstetten in den Regionalzug nach Weyer und stiegen immer wieder bei den Haltestellen aus und ein. Bis sie um 12.30 Uhr beim Bahnhof Küpfern unweit von Weyer landeten.