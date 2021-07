Öffi-Tickets kosten ab sofort mehr

Ab Donnerstag wird die Nutzung der Öffis in Niederösterreich um durchschnittlich 1,4 Prozent teurer. Damit orientiere man sich laut zuständigem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) am aktuellen Verbraucherpreisindex. Auch der Stadtbus Lup in St. Pölten ist betroffen, die Stadt entwickelte aber eine eigene Lösung.