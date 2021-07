Kate Winslet: Das ist das Geheimnis ihres Erfolgs

Ihr großes Film-Debüt gab Kate Winslet 1994 in Peter Jacksons gefeiertem „Himmlische Kreaturen“. Riesenerfolge wie „Titanic“ und Auszeichnungen folgten. Zurzeit erntet die Britin begeisterte Kritiken für ihre Darstellung in der HBO-Krimi-Dramaserie „Mare of Easttown“. Dennoch will sie sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen, gestand die Aktrice nun.