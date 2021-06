14 Fahrradhelme im Test - und ein Airbaghelm

„Unser Test zeigt auch, dass Sicherheit nicht unbedingt eine Preisfrage ist“, hält ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fest. „Den besten Unfallschutz bietet der mit einem Kaufpreis von rund 45 Euro relativ günstige Urban Plus von Fischer. Er lässt in dieser Kategorie einige Produkte hinter sich, die drei- bis viermal so viel kosten.“ Insgesamt bester Testkandidat ist der um rund 120 Euro angebotene Uvex City i-vo MIPS, der mit dem zweitbesten Unfallschutz und der besten Handhabung (gemeinsam mit den Modellen Cratoni Volo-X und Giro Register MIPS) punktet. Außerdem schafft er sowohl bei der Hitzebeständigkeit und in der Schadstoffprüfung ein „sehr gut“.