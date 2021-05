E-Bike-Transport mit E-Autos geht nicht immer

Wer einen Träger für die Anhängerkupplung montiert, sollte jedenfalls die Stützlast wie auch die Höhe der Lasten kennen. Letztere setzten sich aus dem Träger selbst sowie dem Gewicht der Räder zusammen. E-Bikes wiegen oft 25 Kilogramm oder mehr, weshalb zusammen mit dem Gewicht des Trägers die Belastungsgrenze der Stützlast überschritten werden kann. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss also wiegen und rechnen. Die Last der Räder darf die Traglast des Radträgers nicht überschreiten, außerdem dürfen Träger und Räder zusammen nicht die Stützlast überschreiten. Liegt die Last überm Limit, kann es helfen, am Pedelec montiertes Zubehör sowie die schweren Batterien in den Kofferraum zu verfrachten. Letzteres empfiehlt sich auch aus Sicherheitsgründen, denn hier sind die Batterien besser vor mechanischen Stößen oder Hitze geschützt.