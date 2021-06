Wenig Wasser: Gänseschar im Darscho

Wer im Moment beim Darscho in Apetlon oder beim Zicksee in St. Andrä vorbeifährt, hat ein schönes Schauspiel vor Augen. Hunderte Gänse – und andere Vögel – können im Wasser beobachtet werden. Besonders beeindruckend ist das am Morgen, wenn sie von ihren Schlafplätzen kommen oder dorthin zurück fliegen.