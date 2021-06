Zwei Alkolenker in Hütten gekracht

Zwei Alkounfälle, fast zeitgleich in derselben Gemeinde: Gleich doppelt waren am Wochenende die Einsatzkräfte in Ertl im Bezirk Amstetten gefordert. Zwei Lenker verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und krachten jeweils gegen Holzschuppen. Zumindest zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.