Tiroler (64) von Auto angefahren und verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 10.30 Uhr. Die 46-Jährige fuhr mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Reutte zur Lechtalstraße und hielt ihr Fahrzeug im Bereich des Kreuzungsbereiches an. Zur selben Zeit fuhr der 64-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur Lechtalstraße verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Reutte. Der Radfahrer bemerkte den angehaltenen Pkw und nahm an, dass er bemerkt worden sei, weshalb er weiter fuhr.