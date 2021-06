Grazer Öffi-Ausbau: Bitte warten!

Wie soll man den öffentlichen Verkehr in Graz ausbauen? Die Stadt hat beim Schweizer Verkehrsplaner Willi Hüsler eine Studie in Auftrag gegeben. Am Dienstag legte er einen Zwischenbericht vor - erst im Spätherbst will er eine Empfehlung abgeben. Vor der Wahl Anfang 2022 wird daher wohl keine Richtungsentscheidung fallen.