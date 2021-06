Immer mehr E-Ladestationen in unserem Land

Nachholbedarf in Wohnhaunsanlagen

In Italien und Kroatien ist zwar insgesamt die Zahl der E-Ladestationen geringer, aber in den beliebten Urlaubsregionen ist ein gutes E-Ladenetz vorhanden. In Österreich gäbe es vor allem in Wohnhausanlagen noch Aufholbedarf bei den Lademöglichkeiten. „Studien zeigen, dass der Großteil der Ladevorgänge bei E-Autos zu Hause erfolgt. In Einfamilienhäusern ist es einfach, schwieriger ist es derzeit aufgrund des Wohnungseigentümergesetzes noch in Wohnhausanlagen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.