Wenn „Monster“ den Schlaf rauben

Albträume sind Träume mit bedrohlichen, meist angstauslösenden Inhalten. Sie „stehlen“ so manchem hin und wieder eine ruhige, angenehme Nacht - sind jedoch auch mehr als bloße Schlafräuber. Vielmehr zeigen sie an, dass uns etwas Unerledigtes bzw. Unbewältigtes in unserem tiefsten Inneren belastet. Sie können aber auch ein Zeichen unterdrückter Fantasien und Wünsche sein. „Die Beschäftigung mit dem Traum im Zuge einer Psychotherapie dient der Bewältigung der Stressoren und der angstauslösenden Faktoren sowie in weiterer Folge der Genesung“, erklärt Prim. Dr. Christoph Silberbauer, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, OÖ. „Albträume drücken weiters Angst aus. Besonders oft sind deshalb auch Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen, wie zum Beispiel nach Gewalterfahrungen oder Unfällen, betroffen. Wenn diese gehäuft auftreten und zu anhaltenden Schlafstörungen führen, besteht Handlungsbedarf, wobei eine Abklärung im Rahmen eines psychiatrischen Gesprächs erfolgen sollte.“