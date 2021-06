Schüler wollen nicht auf Microsoft verzichten

Informatiklehrer warnen vor „Lock-In-Effekt“

In einigen deutschen Bundesländern wie Baden-Württemberg wird seit Monaten kontrovers über die Nutzung von Microsoft-Tools an Schulen debattiert. Informatiklehrer warnten im Zusammenhang mit dem Cloud-Paket Office 365 vor einem „Lock-In-Effekt“, also davor, dass Kinder früh an die Dienste des Microsoft-Konzerns gewöhnt werden und später aus Gewohnheit dabeibleiben. Außerdem sei es inakzeptabel, dass Microsofts Cloud-Paket Telemetriedaten unbekannter Art über deutsche Schüler sammle und diese dann in die USA schicke. Selbst wenn sich Microsoft verpflichte, die Daten auf Servern in Europa zu verarbeiten, hätten US-Behörden aufgrund geltender Überwachungsgesetze Zugriff darauf.