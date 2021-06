Mit Mopedauto überschlagen - Alko-Lenker verletzt

Da hat wohl jemand zu tief ins Glas geschaut: Ein 60-jähriger Tiroler kam am Sonntagabend in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem Mopedauto von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem angrenzenden Feld. Der Lenker erlitt dabei erhebliche Verletzungen - er war stark alkoholisiert.