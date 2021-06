Drosten rät: „Delta-Mutation sehr ernst nehmen“

Sommerferien könnten Situation entschärfen

„Wenn wir jetzt so rechnen würden, wie sich das in England entwickelt hat, also mit einer ungefähren Verdoppelung pro Woche, dann hätten wir dieses spekulative Szenario: Dann lägen wir in dieser Woche schon bei 20 Prozent“, rechnete Drosten vor. Anfang Juli wäre dann Delta die dominierende Variante. „Und wir müssten damit rechnen, dass Anfang Juli in Deutschland auch die Meldezahlen wieder hochgehen“, so der Virologe. Er betonte gleichzeitig, dass es sich bei dieser Annahme um reine Spekulation handle, vielleicht komme seine Heimat auch glimpflich davon: „Was auch helfen könnte, sind die Schulferien. In England ging es in den Schulen los. Das ist ein deutlicher Unterschied.“