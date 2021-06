In Großbritannien steigen Corona-Zahlen wieder an

Delta-Variante in 62 Ländern nachgewiesen

Falls die Zahlen in Großbritannien jedoch weiterhin in der gleichen Geschwindigkeit ansteigen, sieht es ganz danach aus, als ob die Briten schon bald wieder höhere Zahlen haben werden. Aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante verhängten zahlreiche Länder wieder strengere Einreisebestimmungen. Bisher wurde die Delta-Variante in 62 Staaten nachgewiesen.