Kommen schärfere Test-Regeln bei Jugendlichen?

Delta-Fälle in Wien verdoppelt

Derzeit geht man in der Kommission davon aus, dass mehr als sechs Prozent der Neuinfektionen auf die Delta-Variante entfallen. Dies Zahl könnte überschätzt, aber eben auch unterschätzt sein: Und zwar wegen der fehlenden PCR-Tests außerhalb Wiens. In der Bundeshauptstadt wiederum erkennt man aktuell eine Verdoppelung der Delta-Fälle. In der AGES sieht man keinen Grund zu glauben, dass das in den übrigen Ländern anders sein sollte. Allerdings gibt es auch Stimmen in der Kommission, die meinen, die Antigen-Tests reichen, weil bei positiven Befunden ohnehin PCR nachgetestet wird.