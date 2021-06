Bundesländer fahren PCR-Tests teils stark zurück

Während in Wien der Anteil an PCR-Tests zwischen den Kalenderwochen 13 und 23 mit einem Plus von 65,7 Prozent deutlich zugenommen hat, reduzierte etwa Tirol diese Art der Testung um 73,5 Prozent (siehe Grafik unten). Ein Trend, der sich - mit Ausnahme der Bundeshauptstadt - in ganz Österreich zeigt.