Jana lebt ohne Iris

Sonnenlicht darf nicht in die Augen gelangen

Dort bekamen sie Tipps, die sie auch heute noch beherzigen: Aniridie-Patienten müssen etwa immer spezielle, dunkle Sonnenbrillen (und zusätzlich eine Kappe) tragen - es darf kein Sonnenlicht in die Augen gelangen, weil die Makula (in der Mitte der Netzhaut) ansonsten Schaden nimmt. Das gilt auch für bewölkte Tage. Im Haus trägt die Kleine eine Brille mit nur 30-prozentiger Tönung. Für das Planschen in einem Außenpool hat sie eine eigene Schwimmbrille. Einmal täglich vor dem Zubettgehen tropfen die Eltern die Augen des Mädchens ein und tragen eine Salbe auf, damit die Hornhaut gut „geschmiert“ bleibt. Alle zwei bis drei Monate werden ihre Augen zudem an der Abteilung für Augenheilkunde im Salzkammergut Klinikum in Vöcklabruck untersucht.