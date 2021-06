Nur noch Fachleute in den wichtigen Aufsichtsräten

Bei der Stadtsenatssitzung am Dienstag wurden in Klagenfurt die Weichen für die nächsten sechs Jahre gestellt. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke wird auf fünf Personen verkleinert, den Vorsitz übernimmt nicht Romed Karré, der freiwillig zurückzog, sondern Jürgen Dumpelnik (SP). In den Aufsichtsrat der Messen wird nur ein Trio entsandt. Präsident wird, wie berichtet, Harald Kogler.