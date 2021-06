Wärmepumpe bringt nicht nur in Viktring Vorteile

Wärmepumpen werden gefördert: Kelag-Expertin Patricia Kokaly im „Krone“-Interview:



Die Kelag bietet Energieberatungen an. Welche Fragen werden am häufigsten gestellt?

Die meisten Anfragen erhalten wir zum Thema Heizungstausch mit Fokus auf Wärmepumpe und Photovoltaikanlagen sowie zu unseren Stromtarifen. Abgestimmt auf Sanierungs- oder Neubaupläne beraten wir auch über aktuelle Fördermöglichkeiten.



Welche Förderungen bietet die Kelag explizit für Wärmepumpen an?

Wir haben eine eigene Tarifförderung geschaffen. Wir fördern Häuslbauer mit 300 Euro, unterstützen Sanierer mit 300 Euro plus 250 Euro Sanierungsbonus extra. Gefördert werden alle Wärmepumpen, die nach dem 1. Jänner 2021 in Betrieb genommen wurden. Für diese darf allerdings noch keine öffentliche Förderung beansprucht worden sein.



Was ist mit all jenen, die schon länger eine Wärmepumpe haben?

Die Kelag bietet eine besondere Förderung im Tarif Wärmepumpe Plus. Sie ersparen sich zwei Jahre lang die Grundpauschale im Wert von 93,60 Euro brutto und profitieren von 100 Prozent Wasserkraft und Ökoenergie.



Was muss ich tun, um die Förderung zu erhalten?

Stromtarif Wärmepumpe Plus abschließen, Förderantrag im Kundenportal stellen, der Förderbetrag wird auf der Jahresabrechnung gutgeschrieben. Informieren Sie sich bei einem individuellen Beratungsgespräch mit unseren Experten oder auf kelag.at/wp-foerderung - hier wird Nachhaltigkeit unterstützt!