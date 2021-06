Motorrad-Lenker in Dellach auf Fahrzeug geknallt

Am Dienstag gegen 8 Uhr kam es im Kreuzungsbereich zweier Gemeindestraßen in Dellach an der Drau, im Bezirk Spittal zu einer Kollision zwischen dem Motorrad, gelenkt von einem 35-jährigen Mann aus Dellach und dem Pkw, gelenkt von einem 77-jährigen Pensionisten, ebenfalls aus der Gemeinde.