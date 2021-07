Tierisch gut erholen im 4-Sterne-Hotel Fliana

Stilechtes Design, geradlinige und klare Formen, kombiniert mit naturnahen Farbelementen. Das erleben Sie im Designhotel Fliana in Ischgl. Genießen Sie das wohltuende Ambiente und erleben Sie Tiroler Gastfreundschaft in Ihrem Ischgl-Urlaub hautnah. Diese Unterkunft in Tirol ist ein idealer Ort zum Entspannen und Wohlfühlen. Und das Beste: Auch Ihr Hund darf mit! Denn in die faszinierende Bergwelt Tirols lässt es sich am besten mit einem vierbeinigen Begleiter eintauchen.