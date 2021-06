Gleitschirmpilot (24) stürzte in die Tiefe

Pech hatte ein 24-jähriger Gleitschirmpilot bei seinem Flug am Sonntag in Hohenems. Nachdem eine Windböe den Schirm erfasst hatte, kam der junge Mann bereits kurz nach dem Start von einer Wiese unterhalb der Staufenspitze in Schwierigkeiten. Als daraufhin der Schirm zusammenklappte, fand der Flug fand ein jähes Ende. Der 24-Jährige stürzte aus rund zehn Metern Höhe auf den Boden, wo er verletzt liegen blieb. Nach der Erstversorgung wurde er mit nicht näher definierten Verletzungen per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.