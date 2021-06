Ein Kosmopolit auf dem Kulturparkett

Bludenz, Essen, EU

Fälschlich als Nachfolger von Langzeitbürgermeister Mandy Katzenmayer gehandelt („Für mich stand das nie zur Debatte, ich wollte in den Landtag!“), öffnete sich 2019 die Tür in die Landespolitik: „Mir ist die Breite der Kultur wichtig, aber auch die Schnittstellen zur Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und zum Tourismus. Zudem ist die EU als leidenschaftlicher Europäer für mich ein Kernthema“, so der Landtagsabgeordnete.