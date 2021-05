500 Euro Corona-Bonus: Viele Rufe nach Ausweitung

„Gerade jetzt dürfe die Regierung nicht auf jene Menschen vergessen, die ebenfalls im vergangenen Jahr täglich im Einsatz waren und das System erhalten“, sagt Wiens Caritas-Direktor Klaus Schwertner. Er spricht etwa von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Obdachlosen-Notquartieren sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder in der Familienhilfe, von Streetworkern sowie von Beschäftigten im Rettungsdienst.