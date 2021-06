Pornhub koloriert mit KI historische Erotikfilme

Trotz KI wohl noch Handarbeit nötig

Bei dem Projekt setzt man auf maschinelles Lernen: Die Algorithmen werden zunächst mit einer großen Zahl von Farb- und Schwarzweißbildern trainiert, damit sie erkennen, welche Farbe welcher Bereich am Schwarzweißbild haben sollte. Anschließend färben sie Schwarzweißaufnahmen automatisch ein. Dabei sei bisher allerdings noch viel Handarbeit nötig, heißt es in dem Bericht. Die Algorithmen arbeiten also noch nicht fehlerfrei.