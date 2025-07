Müller hat sich entschieden! Wechsel bahnt sich an

Mit der Klub-WM in den USA endete die Erfolgs-Ära von Müller beim FC Bayern nach insgesamt 25 Jahren (seit 2000 im Verein), 756 Pflichtspielen (Rekord) und 33 Vereins-Titeln (ebenfalls eine Bestmarke in Deutschland). Doch Schluss ist damit offenbar noch nicht! Denn die Bayern-Legende zieht es offenbar in die USA.