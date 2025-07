Pilotin verfing sich im Baum, stürzte ab und starb

In der Gemeinde Kleblach-Lind im Bezirk Spittal startete die erfahrene Gleitschirmpilotin aus Deutschland am Dienstag gegen 10.30 Uhr. Doch vermutlich erreichte die 49-Jährige die erforderliche Flughöhe nicht, driftete in Richtung einer Baumgruppe ab und blieb mit den Leinen des Gleitschirms in einem Baumwipfel hängen.