Brennende T-Shirts lösten Feuerwehreinsatz aus

Was bitte hatten T-Shirts auf dem Motorblock zu suchen? Die Feuerwehr Zell am See wurde Dienstagmittag zu einem Fahrzeugbrand in der Schmittenstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass am Motorblock abgelegte Kleidungsstücke einen Glimmbrand ausgelöst hatten. Der Pkw wurde der Polizei übergeben.