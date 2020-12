Pornhub hat Großteil seiner Sexvideos gelöscht

Betreiber kündigten neue Regeln und Maßnahmen an

Die Betreiber kündigten nach Bekanntwerden der Vorwürfe an, neue Regeln für den Up- und Download von Videos zu erlassen und keine Inhalte von nicht verifizierten Nutzern mehr zu akzeptieren. Weiters wurde angekündigt, ein Moderatoren-Team zu bilden, das aktiv nach fragwürdigen Inhalten suchen und diese löschen soll. Auch eine für NGOs und Behörden leicht erreichbare Meldestelle wurde angekündigt. Den Kreditkartenfirmen reichte das nicht, sie stellten ihre Geschäftsbeziehung mit Mindgeek am Freitag dennoch ein.