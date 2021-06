U-Richterin von Fall des Seilbahn-Dramas abgezogen

U-Richterin sollte Fall eigentlich Kollegin zuweisen

Nun stellte sich heraus: Buonamici hätte den Fall gar nicht betreuen dürfen - eigentlich sei von Anfang an ihre Kollegin Elena Ceriotti zuständig gewesen, so die italienische Presse. Als Koordinatorin habe Buonamici die Ermittlungen eigentlich zuweisen sollen - sie schnappte sich den medienwirksamen Fall aber selbst. Doch nun muss ihn die Untersuchungsrichterin unverzüglich an Ceriotti übegeben, ordnete der Gerichtspräsident Luigi Montefusco am Montag an.