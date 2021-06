Eitan (5) weiß noch nichts vom Tod der Eltern

Bub leidet an posttraumatischer Amnesie

An den Vorfall vom 23. Mai mit 14 Toten kann sich der Bub nicht erinnern. Er leidet an posttraumatischer Amnesie. Darum wollen Therapeuten warten, bevor sie ihm vom Tod seiner Familie erzählen: Ein langer Weg, der in kleinen Schritten, aber ohne Lügen, begangen werden soll. Seit er wieder bei Bewusstsein ist, hat Eitan mehrmals gefragt, wo denn seine Eltern sind. Eine Antwort bekam er bisher nicht.