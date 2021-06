Experte: „Wir brauchen die Ganztagsschule“

„Krone“: Warum brauchen immer mehr Schüler Nachhilfe?

Salcher: Unser Schulsystem hat den Charakter eines Fernlern-Instituts mit Anwesenheitspflicht für die Schüler am Vormittag und Nachlernpflicht für die Eltern am Nachmittag. Was von den Schülern nicht verstanden wurde, muss am Nachmittag von den Eltern vermittelt werden.