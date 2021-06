„Ich muss geduldig und demütig bleiben“

Guat is gangen, nix is g’schehn! „Im Großen und Ganzen hat es gepasst, für mein erstes Turnier als Profi war es solide“, meint Niklas Regner nach seinem 29. Platz bei der Challenge Tour in Tschechien. Doch weil der 22-jährige Liezener ein ehrgeiziger Bursche ist, hielt sich die Selbstzufriedenheit in Grenzen.