Weil er half, wurde Mann mit Messer attackiert

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten ein 27-Jähriger und eine 16-Jährige - es soll sich laut „Krone“-Informationen um die Schwester des Mannes handeln - in einem Auto in der Stadionstraße in Streit. Und dieser eskalierte schlussendlich völlig. Der Mann wurde nämlich auch handgreiflich, er verletzte das Mädchen im Gesicht. Die lautstarke Auseinandersetzung blieb aber zum Glück nicht unbemerkt: Ein 48-Jähriger, der zufällig vorbeikam, wurde darauf aufmerksam.