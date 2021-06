Reißender Spagat für die FPÖ

Und heute lassen wir an prominenter Stelle jenen Freiheitlichen zu Wort kommen, dessen erste Stellungnahme via krone.at schon gestern Mittag für Aufsehen sorgte: Den nach schwerer Covid-Erkrankung genesenen Bundesobmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner trifft der Rückzug seines Freundes Hofer am schwersten. Muss er doch bei den einzigen Landtagswahlen dieses Jahres im September in Oberösterreich ein Rekordergebnis von 30 Prozent und seinen Landeshauptmann-Vize in Koalition mit der ÖVP verteidigen. Haimbuchner, der die FPÖ als „anständige Partei rechts der Mitte“ positionieren will, sieht mit Brachialrhetoriker Kickl an der Spitze seine Felle davonschwimmen.