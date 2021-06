Paukenschlag: Hofer tritt als FPÖ-Chef zurück!

„Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist zu Ende“

Laut Hofers eigener Aussage sei die Zeit nach dem Ibiza-Skandal rund um seinen Vorgänger Heinz-Christian Strache nicht einfach gewesen. „Es war eine schwierige Aufgabe, die Partei wieder aufzubauen. In den letzten Monaten ist es gelungen, die Partei wieder zu stabilisieren und in Umfragen an die 20-Prozent-Marke heranzuführen. Damit habe ich die Partei soweit aufgestellt, damit sie auch in den nächsten Jahren Erfolg haben kann. Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist aber mit dem heutigen Tag zu Ende“, so Hofer.