Haimbuchner: „FPÖ muss regierungsfähig bleiben“

Blaue Landeschefs erwarten mehr Mitsprache

Auch sei klar, dass die Landesparteiobleute künftig mehr Mitsprache erwarteten. Haimbuchner: „Ich bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen.“ Allerdings sicher nicht in der Funktion des Bundesparteiobmanns. Schließlich hat er Ende September „seine“ Landtagswahl in Oberösterreich zu schlagen - wo er ein Rekordergebnis der Freiheitlichen zu verteidigen hat und wieder in die Regierung einziehen möchte. Haimbuchner: „Die FPÖ muss regierungsfähig sein und bleiben.“