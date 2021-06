Jetzt beginnt die Obmannsuche bei der FPÖ

Kickl signalisiert Bereitschaft

Kickl kündigte am Dienstag an, zur Übernahme von Aufgaben in der Partei bereitzustehen: „Ich selbst bin bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten.“ Er will nun mit Stefan und den übrigen Mitgliedern des FPÖ-Präsidiums über die nächsten Schritte beraten: „Ziel muss es sein, umgehend die volle Handlungsfähigkeit der FPÖ wiederherzustellen und die vorhandene Geschlossenheit nach außen klar zu dokumentieren.“