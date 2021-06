Mit Kickl zementiert sich FPÖ in Opposition ein

Kickl hat Gefallen am Rampenlicht gefunden

Immerhin ist es Kickl - der lange Zeit in der zweiten Reihe gestanden ist, nun aber Gefallen am Rampenlicht gefunden hat - zu verdanken, dass die Freiheitlichen seit dem Absturz bei der vergangenen Nationalratswahl im Jahr 2019 wieder zulegen konnten. Kontinuierlich. Von 16 auf derzeit etwa 20 Prozent.