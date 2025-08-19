Angeklagter (22) ließ Richter erneut warten

Nachdem auch die zweite Hürde genommen ist, baut sich schon die dritte auf: Der Tschetschene bestreitet nämlich die ihm vorgeworfene Tat, die sich am 22. November des vergangenen Jahres ereignet hat. Gegen 8 Uhr morgens raste damals der Fahrer eines Geländewagens auf der Lustenauer Sandstraße zunächst gegen eine Gartenmauer und anschließend frontal in eine Straßenlaterne. Als beherzte Zeugen dem Verunfallten zu Hilfe eilten, ergriff dieser die Flucht. Im Zuge der Fahrzeugerhebung fiel der Verdacht zwar auf den 22-jährigen Tschetschenen. Doch der gibt später an, an jenem Morgen bei einem Freund gewesen zu sein.

Da die Zeugen im Prozess angeben, den Unglücksfahrer damals nur von hinten gesehen zu haben, bleibt dem Richter nichts anderes übrig, als den Angeklagten im Zweifel freizusprechen. Das Urteil ist rechtskräftig.