Mit diesem Verwirrspiel machen Betrüger viel Geld

Es war wie so oft der Anreiz des schnellen Geldes, der einen 64-Jährigen aus dem Bezirk Horn in Niederösterreich in die Falle tappen ließ. Der Waldviertler wurde im Internet auf ein Inserat aufmerksam, das genau das versprochen hatte. Also registrierte sich der Mann auf der genannten Online-Plattform. Wenig später traten gleich mehrere Unbekannte mit ihm in Verbindung und erklärten, dass sie ihn allesamt beim sogenannten Trading unterstützen werden. Dazu gebe es aber einige Anweisungen zu befolgen.