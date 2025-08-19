Vorteilswelt
Falsche Anlageprofis

Mit diesem Verwirrspiel machen Betrüger viel Geld

Niederösterreich
19.08.2025 05:45
Betrüger haben einen 64-Jährigen so verwirrt, dass er schlussendlich 7500 Euro zu viel überwies.
Betrüger haben einen 64-Jährigen so verwirrt, dass er schlussendlich 7500 Euro zu viel überwies.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Ein 64-Jähriger wollte im Internet schnell zu Geld kommen, doch Kriminelle tricksten ihn aus. Obwohl er anfangs sogar ein Plus am Konto hatte, wurde er schlussendlich gnadenlos abgezockt.

Es war wie so oft der Anreiz des schnellen Geldes, der einen 64-Jährigen aus dem Bezirk Horn in Niederösterreich in die Falle tappen ließ. Der Waldviertler wurde im Internet auf ein Inserat aufmerksam, das genau das versprochen hatte. Also registrierte sich der Mann auf der genannten Online-Plattform. Wenig später traten gleich mehrere Unbekannte mit ihm in Verbindung und erklärten, dass sie ihn allesamt beim sogenannten Trading unterstützen werden. Dazu gebe es aber einige Anweisungen zu befolgen.

Geld aus der Schweiz und Deutschland
Und tatsächlich sah es anfangs so aus, als würde er ordentlich abstauben. Auf dem Konto des gutgläubigen Mannes langten binnen weniger Tage gleich mehrere Überweisungen aus der Schweiz und aus Deutschland ein. Doch damit sollte das perfide Spiel der Kriminellen erst so richtig beginnen.

Die Betrüger erklärten nämlich bereits wenig später, dass es sich bei den Transaktionen um einen Irrtum handelte, das Geld sollte gar nicht auf seinem Konto landen. Er möge dieses daher freundlicherweise zurückzahlen – allerdings auf Konten auf Malta.

Hin und her
Diese Masche wiederholten die Unbekannten mehrmals und verwirrten damit ihr Opfer erfolgreich. Durch das Hin- und Herüberweisen entstand dem Waldviertler letztendlich ein finanzieller Schaden von knapp 7500 Euro. Als er das knapp zwei Wochen nach der Erstregistrierung auf der Website durchschaut hatte, erstattete der 64-Jährige Anzeige bei der Polizei, die nun ermittelt.

