Friedhof-Skandal: Frau in offenem Sarg begraben

Anordnung, Deckel verschwinden zu lassen

Schließlich, bei der Beisetzung am 24. Juni, geschieht das Unfassbare: „Nach dem Abgang der Trauergäste wird der Sarg versenkt und der Deckel von einem Grabarbeiter und dem Sohn des Firmeninhabers Markus Floßmann vom Sarg genommen. Der Grabarbeiter wird dann von Floßmann aufgefordert, den Sargdeckel verschwinden zu lassen, zu zerstören und dann als Restmüll in den entsprechenden Container am Bauhof Innsbruck zu entsorgen“, heißt es in einem der „Krone“ vorliegendem Schreiben.