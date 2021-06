Lufthansa reaktiviert bis zu 50 weitere Maschinen

Dank sinkender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie spürt die AUA-Mutter Lufthansa spürbar mehr Nachfrage und will bald bis zu 50 weitere Flugzeuge einsetzen. Seit acht Wochen wachsen die Buchungszahlen, in der vergangenen Woche sogar deutlich. Die Nachfrage für Flüge im Juli und August sei zehn- bis elfmal so hoch wie noch vor vier Wochen. Daher müsse man in der Planung flexibel bleiben und ausreichend Sitzplätze sicherstellen.