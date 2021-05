Unbekannter fuhr Kind nieder

Die Elfjährge war am Samstag zwischen 15.30 und 16 Uhr auf ihrem Scooter in Mäder unterwegs. Auf einem Schutzweg auf Höhe Gasthof Krone geschah das Unglück. Ein dunkelfarbiges Auto näherte sich dem Kind auf der Neuen Landstraße, der Fahrer reagierte aber nicht rechtzeitig auf das Mädchen und touchierte es. Das verletzte Kind ließ der Fahrer einfach am Unfallort zurück. Er setzte seine Autofahrt fort und verließ den Ort des Geschehens, ohne seine Daten bekanntzugeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altach in Verbindung zu setzen.